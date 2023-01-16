İş cinayeti: 79 yaşında çalışmak zorunda bırakılan Melik Demir yaşamını yitirdi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Melik Demir (79), bekçi olarak görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iş cinayeti meydana geldi.
79 yaşındaki Melik Demir, Turgutlu'da gece bekçisi olarak çalıştığı Sağlık Merkezi şantiyesinde yedi metre yükseklikteki bodrum kata inen rampada ölü bulundu.
Demir'in yüksekten düşerek öldüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme:
Hrant Dink, 16 yıl sonra katledildiği yerde anılacak Güncel 16 Ocak 2023 16:23
İsveç, kriz yaratan eylemle ilgili soruşturma açmayacak Güncel 16 Ocak 2023 16:14
Grizu patlamasının hemen öncesine ait ses kaydı ortaya çıktı Güncel 16 Ocak 2023 15:59
AKP'nin teklifi Meclis'te: Kadroya geçen bazı çalışanların maaşı düşecek Siyaset 16 Ocak 2023 15:25