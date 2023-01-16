İş cinayeti: 79 yaşında çalışmak zorunda bırakılan Melik Demir yaşamını yitirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Melik Demir (79), bekçi olarak görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu.

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İş cinayeti: 79 yaşında çalışmak zorunda bırakılan Melik Demir yaşamını yitirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iş cinayeti meydana geldi. 

79 yaşındaki Melik Demir, Turgutlu'da gece bekçisi olarak çalıştığı Sağlık Merkezi şantiyesinde yedi metre yükseklikteki bodrum kata inen rampada ölü bulundu. 

Demir'in yüksekten düşerek öldüğü belirtildi. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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