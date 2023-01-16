İsveç, kriz yaratan eylemle ilgili soruşturma açmayacak

İsveç'te düzenlenen gösterilerde Erdoğan'ın hedef alınması iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı yarattı. Ankara, eyleme karşı adım atılması çağrısı yaparken, Savcı Lucas Eriksson eylemle ilgili soruşturma başlatmayacağını söyledi.

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İsveç, kriz yaratan eylemle ilgili soruşturma açmayacak

NATO üyeliği için başvuran ve Türkiye’nin şartlarıyla karşı karşıya kalan İsveç’te, geçen günlerde başkent Stockholm’de PKK destekçileri tarafından düzenlenen gösterilerde yaşananlar, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim yarattı.

SAVCI: SORUŞTURMA BAŞLATMAMA KARARI ALDIM

T24’ün aktardığına göre; İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Savcı Lucas Eriksson, yapılanların İsveç yasalarına aykırı olmadığını söyledi.

Eriksson, "Dosya, masama hakaret diye geldi, ancak ben hakaret teşkil edecek ağırlıkta bir şey göremedim. Bu yüzden de bir ön soruşturma başlatmama kararı aldım" dedi.

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NE OLMUŞTU

Stokholm'de geçen hafta PKK destekçisi oldukları belirtilen bir grup, belediye binasının önünde toplanarak, Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı ters olarak asmıştı. Eylem, Ankara'nın tepkisini çekerken, İsveç Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, eylem hakkında, "NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandı" diye konuşmuştu. 

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından mayısta NATO üyeliği için başvuru yapmıştı. Türkiye, iki kuzey ülkesinin Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara tolerans gösterdiğini belirterek, üyeliğe şerh düşmüştü.

Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO ülkeleri, iki ülkenin katılım protokollerini ulusal meclislerinden geçirdi.

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