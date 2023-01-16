Hrant Dink, 16 yıl sonra katledildiği yerde anılacak
Hrant Dink Vakfı tarafından yapılan çağrıda 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek anma etkinliği hakkında bilgi verildi.
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin 16'ncı yılında Agos gazetesinin önünde öldürüldüğü yerde anılacak.
Hrant Dink Vakfı tarafından yapılan çağrıda 18 Ocak 2023 tarihinde saat 19.00'da 23,5 Hafıza Merkezi'nde buluşmanın gerçekleştirilmesinin ardından Sebat Apartmanı'nın anma etkinliği gerçekleştirileceği ifade edildi.
Açıklamada, "Sebat Apartmanı'nı Hrant Dink ve ona eşlik eden güvercinlerle aydınlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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