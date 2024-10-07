İrfan Değirmenci Ağır Konuştu: 'CHP Seçmenini Tenzih Ediyorum…'

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in, TBMM’nin yeni yasama yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayağa kalkmasını eleştirmesinin ardından Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, “Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim" dedi.

Özel’in açıklamasına TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek “Demokrasi 101: Meclis’te halk tarafından seçilmiş vekile söz hakkı devretmek ancak demokrasiyi güçlendirir. Biz o sözleri anamızın/babamızın holding işlerine değil halkın çıkarları için kullanıyoruz. Yurttaşın sesi oluyoruz. “Beni eleştirene daha da söz devretmem”, halkın çıkarına da konuşsa sesini keserim demek hazırdaki otoriter rejimi devam ettiririm demektir. Halk TV programlarına 1 yılı aşkındır TİP vekillerinin çağrılmayışı da bu ambargonun bir parçasıdır. Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler. Hakkınızda geçmiş olsun Özgür bey…” yanıtını verdi.

BİR TEPKİ DE DEĞİRMENCİ'DEN

Özel'e bir tepki de İrfan Değirmenci'den geldi. "CHP'ye oy vermiş, gönül vermiş, emek vermiş seçmeni tenzih ederim. Bu sözlerim yalnızca size Sayın Özgür Özel" notuyla paylaşımda bulunan Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

'ERDOĞAN'IN KÖTÜ BİR KOPYASI'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı iktidar kitlesini değil, bizzat iktidarın kendisini, Saray'ı sahiplenmektedir. Ve hatta o kadar sahiplenmiş ve benimsemiştir ki üzerine giydiği ceket misali tıpatıp aynısı olmuştur. Birebir benzeri olmuştur. İktidar kitlesine sesleneceğim derken, o iktidarı temsil eden kişiye o kişinin kötü bir kopyası olacak kadar benzemek bu ülkenin makus talihi olmamalıdır. Kimse kusura bakmasın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş seçmene, CHP için yıllar boyunca sokaklarda dolaşmış, kapıları çalmış, oy vermiş, oy toplamış seçmene saygım sonsuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı şayet Tayyip Erdoğan gibi davranarak, Tayyip Erdoğan kadar uzun süre iktidarda olabileceğini zannediyorsa büyük bir yanılgı içerisinde. Çünkü kimse aslı varken, kötü bir kopyasına oy vermeyecektir. Ve siz muhafazakarla muhafazakarlık yarıştırarak, Saray'la otoriterlik yarıştırarak ve siz küçümsediğiniz partilere tepeden parmak sallayarak bir yere varamayacaksınız Özgür Özel. Belki siyasi kariyerinizi bunun üzerine inşa etmeniz gerektiği konusunda size akıl verenler var fakat emin olun Cumhuriyet Halk Partisi'nin o güzel seçmeni de bu davranışlarınızı tepkiyle izlemekte.

'YÜZDE 1,5'LUK KİTLEYİ KÜÇÜMSEYEMEZSİNİZ'

Hatırlarsınız Genel Başkan seçildiğiniz Kurultay'da sol değerlerden bahsetmiştiniz, 'rüzgar soldan esiyor' demiştiniz, 'emek' demiştiniz, 'adalet' demiştiniz. Hatırladınız değil mi o Kurultay'ı? Yıllardan beri bedel ödeyerek, emek için mücadele eden, işçi sınıfı için mücadele eden ve cezaevlerine girmeyi, hapsedilmeyi, fişlenmeyi, işsiz kalmayı göze alarak yine de doğru bildiği yoldan vazgeçmeyen yüzde 1,5'luk kitleyi siz aşağılayamaz, küçümseyemezsiniz. O 1,5 oy kolay alınmamıştır. 1960'larda Meclis'te linç edilen TİP'lilerin devamıdır Türkiye İşçi Partisi. Ve 2024 yılında kendisini sosyal demokrat olarak adlandıran ve maalesef Sosyalist Enternasyonal'in de başkan yardımcılığını yöneten CHP Genel Başkanı, TİP'in aldığı yüzde 1,5 oy için 'Size kürsüyü ben vermesem nereden bulacaksınız? Birileri çıkmış niye ayağa kalktın diyor' diyemezsiniz. Ruşen Çakır gülerek izledi bu röportajda Özgür Özel'in sözlerini. İzlememiş olanlar varsa hala bakın CHP'nin başındaki zat, ah böyle söyleyince ben de Tayyip Erdoğan'a benzedim kusura bakmayın, CHP'nin Sayın Genel Başkanı bakın ne söylüyor;

"Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim."

'BU TAVIRLAR SİZE KİMİ HATIRLATIYOR?'

Ben, ben, beni konuşun... Benim kürsüm, benim Meclis'im, benim seçmenim, benim ülkem... Şahsımın ülkesi, şahsımın kariyeri, şahsımın zenginliği, şahsımın ceketi, şahsımın Genel Başkanlığı... Ben, en çok beni konuşacaksınız... Size kimi hatırlatıyor bu tavırlar? Kusura bakmayın Özgür Özel. İki kez seçime girdim; birinde milletvekili adayı olarak halkın karşısına çıktım, birinde belediye başkanı adayı olarak halkın karşısına çıktım. Kolay olanı tercih etmedim Özgür Özel. CHP kulislerinde benden daha zengin olan ağababalarının peşinden gidip 'Gelin şu genel başkanı devirelim, yerine beni geçirelim' diye kulis yapmadım. Zor olanı tercih ettik Özgür Özel; halkın karşısına çıktık ve bir hayale, eşit bir dünya hayaline, özgür bir dünya hayaline birlikte ortak olalım diye kapıları tek tek çaldık. Üstelik cebimizde beş kuruş para yokken bunu yaptık. Üstelik mağdur olmuş kesimlerin önünde mağduriyet şovu da yapmadık. Hiçbir zaman mağdur olduk demedik, mağdur kitlelerin sesini taşımaya çalıştık o Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne.

'O OYLAR KOLAY ALINMADI'

Ve zannediyor musunuz ki Meclis'in demokratik olmayan iç tüzüğüyle söz hakkı verilmeyen TİP'li vekiller o kürsüye çıktıkları zaman partilerinden söz ettiler... O kürsüye çıktıklarında yalnızca halkın meselelerini anlattılar, o kürsüde öldürülen kadınların, öldürülen çocukların hesabını sordular. O kürsüde halkın yenilen parasının hesabını sordular. O kürsüde ihale üstüne ihale vermeye doyamadıkları müteahhitlere hesap sordular. O kürsüde terörist dedikleri halkın aslında nasıl acılar çekmekte olduğunu haykırdılar. O oylar kolay alınmadı Özgür Özel.

'NEYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜZÜN FARKINDA MISINIZ?'

Siz siyaseti gençlik yıllarınızdan beri dipten gelen bir dalgayla yönetmektesiniz. Dönüştüğünüz şeyin farkında mısınız? Çok üzmektesiniz size inanan, size gönül verenleri... Biz o oyları halkın kapısını tek tek çalarak ve evet tepki oyları da dahil olmak üzere her bir oyun kıymetini bilerek topladık. Cebimizde büyük propaganda paraları yokken, kendi çabalarımızla yardımlaşmayla, yoldaşlarımızın katkısıyla alabildiğimiz benzin parasıyla dolaştığımız seçim arabalarıyla aldık o oyları. Ben Çankaya'da yüzde 6 oy aldım en son yerel seçimlerde. Biliyor musunuz o yerel seçimde her yeri Hüseyin Can'ın afişleriyle donattığınız o yerel seçimde bizim bir kağıdı bastıracak parayı bulmamız için bile toplantı üstüne toplantı yapmamız gerekti. Özgür Özel biz zenginlik içinde bir elimiz yağda bir elimiz balda toplamadık o oyları. Ve Türkiye siyasi tarihinde sosyalist hareketin bir milyon oy almış olmasını siz küçümseyemezsiniz.

'ANLAYANA ÇOK BİLE'

Sizi Kurultay'da genel başkan seçen irade 'rüzgar soldan esiyor' diye heyecanlandırdığınız CHP tabanının iradesidir. Ve o CHP tabanı beğenmediği genel başkanı değiştirmeyi çok iyi bilir. O CHP tabanı Saray iktidarı dururken soldan, emekten yana bir siyasi partiyi hedef alan bir genel başkana gereken yanıtı verecektir. Daha fazlasını söylemeye ne benim terbiyem müsaade eder ne de benim kıymet verdiğim seyircilerimin vaktinden çalmaya değer. Anlayana çok bile bence bu sözler..."

Kaynak: Gerçek Gündem