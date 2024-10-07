Bakan Tunç Açıkladı: Hadım Yasası Yolda!

Son günlerde yaşanan kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. 'İyi hal indirimi' ve 'hadım' tartışmaları hakkında konuştu. Bakan Tunç, "İyi hal indirimi tartışmalı, toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi. Daha önce gündeme gelen hadım yasası ile ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç şunları söyledi:

'İYİ HAL İNDİRİMİ TARTIŞILMALI'

"Hem hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcımız ve milletvekillerimizle iyi hal indirimin devam edip etmeyeceği özellikle konusunu görüşeceğiz. Cezalarda alt ve üst sınır var. Hakim dosyaya göre sınırlar arasında karar veriyor. Bir de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya geliyoruz. Bunu tekrar gözden geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı, ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir.

'TOPLUMU KORUMALIYIZ'

Kasten öldürme, kasten yaralama konusunda özellikle denetimli serbestlik uygulamaların toplumda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate almalıyız. Toplumu suçtan korumalıyız. Ceza hukukunun

ve adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır."