'Ayağa Kalkma Krizi' Bitmiyor! Özel ile TİP Arasında Gerginlik: Meclis'teki Her Konuşmanızı Ben Devrettim Size

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP (Türkiye İşçi Partisi) arasında 'ayağa kalkma' polemiği yaşandı. CHP Lideri Özel, katıldığı bir yayında, TBMM’nin açılışında meydana gelen ayağa kalkma hadisesine ilişkin Türkiye İşçi Partisi’ne gönderme yaptı.

Medyascope'a konuşan Özel, “Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim" dedi.

'HAKKINIZDA GEÇMİŞ OLSUN'

Özel’in açıklamasına TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek yanıt verdi. Akyürek şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi 101: Meclis’te halk tarafından seçilmiş vekile söz hakkı devretmek ancak demokrasiyi güçlendirir. Biz o sözleri anamızın/babamızın holding işlerine değil halkın çıkarları için kullanıyoruz. Yurttaşın sesi oluyoruz.

“Beni eleştirene daha da söz devretmem”, halkın çıkarına da konuşsa sesini keserim demek hazırdaki otoriter rejimi devam ettirim demektir.

Halk TV programlarına 1 yılı aşkındır TİP vekillerinin çağrılmayışı da bu ambargonun bir parçasıdır. Kendi kendininiz ifşa ettiğiniz için teşekkürler. Hakkınızda geçmiş olsun Özgür bey…”