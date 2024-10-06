Sayıştay Raporu Skandalı Ortaya Çıkardı! Eski AKP'li Başkan 113 Bin Liraya Tespih Alıp, Belediyeye Ödetmiş

Diyarbakır'a vali olarak atanan eski AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 113 bin 875 liralık tesbih ve fincan aldığı ortaya çıktı. Zorluoğlu'nun faturayı belediyeye kestiği öğrenildi.

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Sayıştay Raporu Skandalı Ortaya Çıkardı! Eski AKP'li Başkan 113 Bin Liraya Tespih Alıp, Belediyeye Ödetmiş

22 Eylül tarihinde yayımlanan Sayıştay Raporu'nda eski AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile ilgili bir skandal ortaya çıktı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Murat Zorluoğlu, 10 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/207 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Diyarbakır Valisi olarak atandı.

Yayımlanan kamu zararı raporlarında 'hediyelik tespih ve fincan alımına' 113 bin 875 TL ödendiği ortaya çıktı. Rapora göre hediyelik eşya alımı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne faturalandı.

Sayıştay Raporu Skandalı Ortaya Çıkardı! Eski AKP'li Başkan 113 Bin Liraya Tespih Alıp, Belediyeye Ödetmiş - Resim : 1

Kaynak: Halk TV

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