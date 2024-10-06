Devlet Hastanesinde Dehşet! Hasta Yatağında İnfaz Edildi

Balıkesir'de Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi gören Emrah İmamoğlu, husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. İmamoğlu’nun, 2 gün önce de silahla yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Devlet Hastanesinde Dehşet! Hasta Yatağında İnfaz Edildi

Balıkesir'de Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi gören Emrah İmamoğlu (37), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Efe A'nın (22) silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan İmamoğlu hastanedeki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İmamoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın ardından kaçan Efe A'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emrah İmamoğlu’nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi’nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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