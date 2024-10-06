Milli Savunma Bakanlığı "Ateş Serbest-2024" Faaliyeti Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı "Ateş Serbest-2024" Faaliyeti Paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.

Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: AA

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