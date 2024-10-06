Bu Kez Hırsızlar Şok Oldu! Kuyumcudan Altın Sanıp İmitasyon Bilezik Çaldılar

Isparta'da maskeli iki kişi, bir kuyumcudan gerçek sandıkları imitasyon bilezikleri çaldı. İş yeri sahibi "Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler" dedi.

Son Güncelleme:
Bu Kez Hırsızlar Şok Oldu! Kuyumcudan Altın Sanıp İmitasyon Bilezik Çaldılar

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi'nde Fatih Arıkaya'ya ait altın kaplama ürünlerin satıldığı dükkana camlarını kırarak giren maskeli iki kişi hırsızlık yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli iki hırsızın çekiçle camı kırması ve vitrindeki bilezikleri çalarak uzaklaşması yer alıyor. İş yeri sahibi Arıkaya, gazetecilere, olayın sabaha karşı yaşandığını söyledi.

Arıkaya, "Olayı polis ekiplerinden öğrendim, inceleme yaptılar. Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta
Son Güncelleme:
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
Sayıştay Raporu Skandalı Ortaya Çıkardı! Eski AKP'li Başkan 113 Bin Liraya Tespih Alıp, Belediyeye Ödetmiş Belediye Kasasından 113 Bin Liraya Tespih Alınmış!
Devlet Hastanesinde Dehşet! Hasta Yatağında İnfaz Edildi Hastanede Dehşet! Hasta Yatağında İnfaz Edildi
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi