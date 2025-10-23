İrem Helvacıoğlu, Ailesiyle Ölümden Dönmüştü! Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ailesiyle yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay dün saat 16.00 sıralarında Kantarcı Rıza Sokak’ta yaşandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen İrem Helvacıoğlu ve ailesine çarptığı anlar net şekilde görülüyor. Motosikletin çarpmasıyla oyuncu ve eşi yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İrem Helvacıoğlu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ambulansla İrem Helvacıoğlu ve eşi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İrem Helvacıoğlu- Ural Kaspar

İREM HELVACIOĞLU’NDAN KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından kazaya dair açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız."

Kaynak: DHA