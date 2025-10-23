TBMM Karma Komisyonu Toplandı: HSK Üyeliği İçin 3 Aday Belirlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için Genel Kurul’a bildirilecek adayları belirlemek üzere toplandı. Komisyon, HSK'ye seçilecek 1 üyenin üç katı kadar aday belirleme görevini üstlendi.

KOMİSYON BAŞKANI ÖZBUDUN’DAN TEŞEKKÜR

Toplantıya TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlık etti. Özbudun, toplantının açılışında alt komisyonun aday belirleme çalışmalarına teşekkür ederek sürecin önemine vurgu yaptı.

Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, adayların şekil şartlarına uygunluğunu detaylı şekilde incelediklerini belirtti. Başvurular arasında avukatlardan 24, öğretim üyelerinden ise 7 olmak üzere toplam 31 aday yer aldı. Alparslan, "Başvuran adaylardan Ayşe Demirel'in 'meslekte fiilen 15 yılı doldurmuş olma' şartını taşımadığını, başvuru tarihinde 8 yıl 9 ay 22 gün olduğu için seçilebilme şartına haiz olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

SEÇİM YÖNTEMİNDE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Komisyon Başkanı Özbudun, seçimlerin ilk turunda adayların üçte iki oyunu alması gerektiğini, sağlanamazsa ikinci turda beşte üç çoğunluğun aranacağını ve yine sonuç alınamazsa kura çekileceğini belirtti. Ancak CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin seçim yöntemini eleştirdi.

Tezcan, "Sadece baro kaydına bakmak yeterli görülmüş. Sadece baro kaydı değil, fiilen o işi yaptığını belgeleyecek evrak da istenmiş olmalıydı" diyerek başvuru şartlarının yetersiz denetlendiğini savundu. Tezcan ayrıca seçimlerin tek tek değil, topluca yapılması gerektiğini ifade etti. Şahin ise oylamaların Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

‘HSK, HUKUKUN TEMİNATIDIR’

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, HSK'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından en önemli anayasal kurumlardan biri olduğunu vurguladı. Yüksel, "Bugün bizlere düşen görev, Kurulda görev süresi dolacak bir üyenin yerine Anayasamızın 159'uncu maddesi uyarınca öğretim üyeleri ve avukatlar kontenjanından yapılacak seçim için aday belirlemektedir. Bu kontenjan, salt kürsü tecrübesinin ötesinde hukukun teorik derinliğini temsil eden akademi dünyasının ve savunma makamının pratik tecrübesini tesis eden değerli avukatlarımızın birikimlerini HSK'ye taşıma amacı taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Yüksel, komisyonun aday belirleme usulünün 2017’den beri tutarlı bir şekilde sürdüğünü ve bu yöntemden sapılmasına gerek olmadığını belirtti. Ayrıca Yeni Yol Partisi ve CHP’nin seçim yöntemine ilişkin önergelerinin reddedildiğini açıkladı.

SEÇİM SONRASI CHP’Lİ ÜYELER KOMİSYONU TERK ETTİ

Yaklaşık üç saat süren toplantının sonunda tasnif komisyonu kuruldu ve HSK üyeliği için üç katı aday belirlemek üzere seçim yapıldı. Seçimler basına kapalı gerçekleşirken, CHP’li komisyon üyelerinin seçim yöntemine ilişkin itirazları seçim sırasında da devam etti. İtirazların reddedilmesi üzerine CHP’li vekiller toplantıyı terk etti.

GENEL KURULA BİLDİRİLECEK ADAYLAR BELLİ OLDU

Komisyonun ardından HSK üyeliği için Havvanur Yurtsever, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı’nın isimleri Genel Kurul’a bildirilecek.

Kaynak: AA