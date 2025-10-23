Antalya’da Öğretmene Tokat Atan Veli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Z.Ö., nöbeti esnasında ikinci sınıf öğrencisini bahçeye çıkarmak istedi. Öğrencinin kolundan tutarak yönlendirmesi sırasında, okulda bulunan öğrenci velisi M.Ç. duruma müdahale etti. Aralarında sözlü tartışma yaşandıktan sonra M.Ç., öğretmene tokat attı.

Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğretmenin darp raporu almasının ardından şikayet üzerine veliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sonrasında M.Ç., adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan şiddet olayı, okulun güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

ÖĞRETMENİN AVUKATINDAN TEPKİ

Eğitim-İş Sendikası Alanya Temsilciliği’nde açıklama yapan öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş, “Bu gelişmenin hemen ardından olayın kamuoyundaki yansımalarını manipüle etmek amacıyla bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimizin kimliği açık biçimde paylaşılmış, kendisinin öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde asılsız, gerçeğe aykırı ve tamamen mesnetsiz iddialar yayılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-İHA