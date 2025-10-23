Antalya’da Öğretmene Tokat Atan Veli Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda öğretmene tokat attığı öne sürülen veli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da Öğretmene Tokat Atan Veli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Z.Ö., nöbeti esnasında ikinci sınıf öğrencisini bahçeye çıkarmak istedi. Öğrencinin kolundan tutarak yönlendirmesi sırasında, okulda bulunan öğrenci velisi M.Ç. duruma müdahale etti. Aralarında sözlü tartışma yaşandıktan sonra M.Ç., öğretmene tokat attı.

Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğretmenin darp raporu almasının ardından şikayet üzerine veliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sonrasında M.Ç., adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya’da Öğretmene Tokat Atan Veli Tutuklandı - Resim : 1
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan şiddet olayı, okulun güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

ÖĞRETMENİN AVUKATINDAN TEPKİ

Eğitim-İş Sendikası Alanya Temsilciliği’nde açıklama yapan öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş, “Bu gelişmenin hemen ardından olayın kamuoyundaki yansımalarını manipüle etmek amacıyla bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimizin kimliği açık biçimde paylaşılmış, kendisinin öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde asılsız, gerçeğe aykırı ve tamamen mesnetsiz iddialar yayılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Antalya Öğretmen
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Skandallar Listesi Genişliyor! Anadolu Lezzeti Tarhanada Beklenmedik Hile Skandallar Listesi Genişliyor! Anadolu Lezzeti Tarhanada Beklenmedik Hile
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TBMM Karma Komisyonu Toplandı: HSK Üyeliği İçin 3 Aday Belirlendi TBMM Karma Komisyonu Toplandı: HSK Üyeliği İçin 3 Aday Belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması