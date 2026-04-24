İran İstanbul'u da İlgilendiren Yeni Kararını Duyurdu
İran, ABD ve İsrail ile 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından kapatılan Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nı yeniden faaliyete alıyor. 25 Nisan'da başlayacak uçuşlar arasında İstanbul varışlı dış hat uçuşu da yer alacak.
Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nından konuya dair yapılan açıklama İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlandı.
UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLIYOR
Buna göre havalimanından İstanbul ve Maskat'a uluslararası uçuşlar yarından itibaren yeniden başlayacak.
Bu uçuşların, Iran Air, Mahan Hava Yolları, Iran Air Tour ve Sepehran Hava Yolları tarafından gerçekleştirileceği ve ilerleyen günlerdeki uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi.
SAVAŞ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI
İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı. ABD-İsrail, 40 gün devam eden savaş sırasında İran'daki havalimanlarını da hedef almıştı.
Kaynak: AA
