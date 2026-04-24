11 Yıllık İnanılmaz Kaçışın Sonu: 9 Estetik Bile Onu Kurtaramadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2011 yılında Bursa’da bir gazinoda işlenen tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan A.K., olaydan hemen sonra otostopla kaçtığı İzmir’de kendine bambaşka bir kimlik inşa etti.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİ VE 9 AYRI AMELİYAT

Zanlı A.K., peşindeki ekipleri yanıltmak için önce öz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanmaya başladı. Ardından yüz hatlarını tamamen değiştirmek amacıyla operasyon masasına yattı. Burun, çene ve yüz bölgesinde toplamda 9 kez estetik müdahale geçiren şahıs, adeta yeni bir yüze kavuşarak İzmir’deki bir mobilya atölyesinde sigortalı bir işçi olarak çalışmaya başladı.

YÜZLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "faili firar" dosyasını yeniden açarak teknik bir takip başlattı. Yüzlerce saatlik KGYS ve güvenlik kamerası kaydını saniye saniye inceleyen uzman ekipler, estetik müdahalelere rağmen zanlının kimliğini deşifre etmeyi başardı.

İŞÇİ SERVİSİNDE YAKALANDI

İzmir'deki mobilya atölyesine her sabah servis aracıyla gittiği tespit edilen A.K. için düğmeye basıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, işçi servisinden indirilen zanlı teslim oldu.

11 yıl süren kaçış sona ererken, sıcak anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA