Simav ve Sındırgı Alarm Veriyor: '7 Büyüklüğünde Deprem Potansiyeli Var'

Türkiye, 2026 yılına yoğun bir sismik hareketlilikle başladı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen’in paylaştığı verilere göre, yılın ilk üç ayında kaydedilen sarsıntı sayısı sismik alarmın seviyesini yükseltti. Türkiye'de neredeyse her 12 dakikada bir yer sarsılırken, "depreme dirençli kent" vizyonunun önemi bir kez daha vurgulandı.

SARSINTILARIN MERKEZİ BALIKESİR VE KÜTAHYA

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan 12 binden fazla depremin yaklaşık yüzde 40’ı sadece iki bölgede yoğunlaştı. Balıkesir’in Sındırgı ve Kütahya’nın Simav ilçelerindeki sismik aktivite Türkiye ortalamasını yukarı çekti.

En fazla deprem olan iller: Balıkesir ilk sırada yer alırken; Kütahya, Malatya ve Muğla onu takip etti.

En büyük sarsıntı: 13 Mart’ta Tokat Niksar’da kaydedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem, dönemin en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

DİRİ FAY HATTI SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Doç. Dr. Özmen, MTA’nın güncel çalışmalarına dikkat çekerek çarpıcı bir veriyi paylaştı. 2012 yılında 500 civarında olan diri fay hattı sayısı, yeni tespitlerle birlikte 600’ü aştı. Denizel alanlar ve sınır komşularındaki faylar da eklendiğinde Türkiye’yi tehdit eden fay sayısı bine yaklaşıyor.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

Özellikle Simav Fay Zonu’nun 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli, bölge için ciddi bir risk faktörü olarak belirtiliyor.

Trabzon açıklarındaki Karadeniz sarsıntısından İstanbul Eyüpsultan’daki kara depremine kadar sismik ağın genişlediğini belirten Özmen, deprem risk azaltma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Özellikle magmatik hareketlilikle ilişkilendirilen Sındırgı ve Simav bölgelerinde daha derinlemesine bilimsel çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA