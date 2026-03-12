İran Halkından Türk Halkına Türkçe Mesaj, 'İsrail ve Amerika'ya Ölüm İsteyin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir, Tahran sokaklarında yaşananları tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında canlı aktardı. Tahran sokaklarında ABD ve İsrail’i protesto eden İranlıların Demir’in kamerasına Türkçe konuşması ise dikkat çekti.

“İSRAİL VE AMERİKA’YA ÖLÜM İSTEYİN”

Tebrizli olduğunu ifade eden ve Tahran’da yaşayan İranlı yaşlı bir vatandaş; “Türk kardeşlerimize selam söylüyorum. Sizden de istiyorum ki siz de İsrail ve Amerika’ya ölüm isteyin. İnşallah İran milleti ile bir olun. Biz İran milleti Tahran sokaklarında her gece toplanır ve Amerika’ya ve İsrail’e ölüm isteriz” ifadelerini kullandı.

“CANIMIZ İRAN’A FEDA OLSUN”

Kızıyla Tahran’da meydana inen Tebriz kökenli ve Tahran’da yaşayan bir kadın ise, “İran’ı seviyoruz, özümüz ve canımız feda olsun İran’a. Rehberimiz gittikten sonra canımız yandı ama onun yerine oğlu gelince çok mutlu olduk. Bugün yaptığı konuşmada sevinçten ağladım. İran çok cesur ve korkusuz. Canımız feda, bütün ailemle buraya geldim” ifadeleriyle İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in dini rehber olarak gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaş, Amerika ile İsrail’e karşı mücadele edecekleri mesajını verdi.

Öte yandan Gürkan Demir’e konuşan İranlılar ateşkese karşı olduklarını belirtti.

Kaynak: tv100