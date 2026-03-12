Bahçeli'den Flaş Ateşkes Çağrısı: Yol Yakınken Devreye Girmelidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD-İsrail-İran savaşına dair flaş bir çıkışta bulundu. Bahçeli, yol yakınken ateşkes rejiminin devreye girmesi gerektiğini belirterek "Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran merkezli artan gerilim ve olası çatışma riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirterek ateşkes rejiminin devreye girmesi çağrısı yaptı.

“ATEŞKES REJİMİ DEVREYE GİRMELİDİR”

Bahçeli, tarafların çatışma yerine uzlaşma yolunu tercih etmesi gerektiğini ifade ederek, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

“İRAN, YENİ BİR VİETNAMA' DÖNÜŞEBİLİR”

İran’ın daha geniş çaplı bir çatışma sahasına dönüşme riskine dikkat çeken Bahçeli, mevcut gerilimin büyümesi halinde bölgenin ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti. Bahçeli, aksi bir senaryoda İran’ın ABD ve İsrail ortaklığı açısından yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a hatta yeni bir Vietnam’a dönüşebileceğini ifade etti.

“ABD VE İSRAİL ELİNİ ÇEKMELİ”

Bahçeli, ABD ve İsrail’e de doğrudan çağrıda bulunarak İran üzerindeki baskının sona ermesi gerektiğini söyledi. Bölgedeki sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olduğunu belirten Bahçeli, “ABD-İsrail, İran’dan elini çekmelidir” ifadelerini kullandı.

Körüklenen şiddetin küresel ve bölgesel ölçekte daha büyük krizlere yol açabileceğini kaydeden Bahçeli, gerilimin büyümeden kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, “Körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE DİKKATLİ OLMALI”

Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında dikkatli olması gerektiğini belirten Bahçeli, ülkeyi riske atabilecek girişimlere karşı temkinli olunması çağrısı yaptı.

Bahçeli, Türkiye’yi ve Türk milletini hedef haline getirebilecek senaryolara karşı sağduyulu bir yaklaşım gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin İran veya diğer bölge ülkeleriyle karşı karşıya getirilmesini amaçlayan niyetlere ağırbaşlı bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söyledi.

