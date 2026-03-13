Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren savaş hakkında açıklamalarda bulundu. İran'da sürecin çok iyi gittiğini savunan Trump, "Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Donald Trump'un petrol yükseldikçe kazandıklarını söylemesi ise dikkat çekti.

Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile 28 Şubat'ta başlayan savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen, eşi Melania Trump ile katıldığı Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran gündemine değindi.

"SÜREÇ ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının "çok iyi gittiğini" ifade ederek, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİ"

İran'da rejimin 47 yıldır bölgesine "terör" yaydığını iddia eden Trump, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz" dedi.

"İRAN AĞIR BEDEL ÖDÜYOR"

ABD Başkanı, "Onlar (İran) terör ve nefret dolu bir ulus ve şu anda bunun bedelini ağır ödüyorlar" şeklinde konuştu.

“PETROL YÜKSELDİKÇE BİZ KAZANIYORUZ”

Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kilitlenmesi nedeniyle dünya petrol ticareti olumsuz etkilenirken Donald Trump açıklamasında; "Petrol yükseldikçe biz kazanıyoruz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD Brent petrol
İlber Ortaylı'nın Son Sağlık Durumu Açıklandı, Günler Önce Entübe Edilmiş İlber Ortaylı Hakkında Flaş Paylaşım
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İletişim Başkanlığı DMM'den THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir İletişim Başkanlığı'ndan THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir
ÇOK OKUNANLAR
İletişim Başkanlığı DMM'den THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir İletişim Başkanlığı'ndan THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir
Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz
Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama Irak'ta ABD Uçağı Düştü
Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu
ABD - İran - İsrail Savaşında 13.Gün | İsrail'den İran'ın Başkenti Tahran'a Yeni Saldırı Dalgası İsrail'den İran'ın Başkenti Tahran'a Yeni Saldırı Dalgası