Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile 28 Şubat'ta başlayan savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen, eşi Melania Trump ile katıldığı Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran gündemine değindi.

"SÜREÇ ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının "çok iyi gittiğini" ifade ederek, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİ"

İran'da rejimin 47 yıldır bölgesine "terör" yaydığını iddia eden Trump, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz" dedi.

"İRAN AĞIR BEDEL ÖDÜYOR"

ABD Başkanı, "Onlar (İran) terör ve nefret dolu bir ulus ve şu anda bunun bedelini ağır ödüyorlar" şeklinde konuştu.

“PETROL YÜKSELDİKÇE BİZ KAZANIYORUZ”

Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kilitlenmesi nedeniyle dünya petrol ticareti olumsuz etkilenirken Donald Trump açıklamasında; "Petrol yükseldikçe biz kazanıyoruz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi