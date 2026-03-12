13 Yaşındaki Zehra Üzüm'ün Cansız Bedeni Babasının Hobi Bahçesinden Çıktı: Türkiye’ye Şok Eden Cinayet

Eskişehir’de 10 gündür kayıp olarak aranan Zehra Üzüm’ün babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp, kırsal mahallede bir hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Abdulrazak Üzüm’ün ise kızını öldürdükten 2 gün sonra kendisini astığı belirtildi.

Son Güncelleme:
13 Yaşındaki Zehra Üzüm'ün Cansız Bedeni Babasının Hobi Bahçesinden Çıktı: Türkiye’ye Şok Eden Cinayet
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart’ta ortadan kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu.

EMNİYET TEYAKKUZA GEÇTİ

Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü de kayıp Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi.

İKİ GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra’nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Bu gelişme üzerine soruşturma, Abdulrazak Üzüm’ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm’ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı. Araştırmanın ardından Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi’nde Abdulrazak Üzüm’e ait hobi bahçesinde arama yapıldı.

ZEHRA’NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalarda Zehra Üzüm’ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bahçeli'den Flaş Ateşkes Çağrısı: Yol Yakınken Devreye Girmelidir Bahçeli'den Flaş Ateşkes Çağrısı: Devreye Girmelidir
Birleşmiş Milletler Toplantısında İsrail'e Soğuk Duş: Bakan Göktaş Toplantıyı Terk Etti Birleşmiş Milletler Toplantısında İsrail'e Soğuk Duş: Bakan Göktaş Toplantıyı Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu
ABD - İran - İsrail Savaşında 13.Gün | İsrail'den İran'ın Başkenti Tahran'a Yeni Saldırı Dalgası İsrail'den İran'ın Başkenti Tahran'a Yeni Saldırı Dalgası
Pezeşkiyan Resti Çekti: Savaşın Bitmesi İçin 3 Kritik Şart Pezeşkiyan Resti Çekti: Savaşın Bitmesi İçin 3 Kritik Şart
ABD Türkiye'ye İade Edecekti: Eylem Tok Dosyasında Yeni Karar ABD Türkiye'ye İade Edecekti: Eylem Tok Dosyasında Yeni Karar
Mardin'de 3 Kişilik Aile Başından Vurularak Öldürülmüştü: Komşu Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu Mardin'de 3 Kişilik Aile Başından Vurularak Öldürülmüştü: Komşu Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu