Birleşmiş Milletler Toplantısında İsrail'e Soğuk Duş: Bakan Göktaş Toplantıyı Terk Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen 'Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı.

İSRAİLLİ BAKAN SÖZ ALINCA TOPLANTIYI TERK ETTİ

Burada Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrailli bakanın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı. Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.

Kaynak: DHA