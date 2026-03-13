İletişim Başkanlığı DMM'den THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir

İletişim Başkanlığı DMM tarafından, THY’yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren iddialara yönelik açıklamalarda bulunuldu. Yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerikli olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren iddiaların dezenformasyon içerikli olduğu bildirildi.

"DEZENFORMASYON İÇERİKLİDİR"

DMM'nin Sosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları'na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır.

Buna rağmen; THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur.

Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

