Irak'ta deprem: Türkiye'den de hissedildi
Irak'ta meydana gelen deprem Hakkari ve Şırnak'ta da hissedildi.
Hakkari ve Şırnak sınırına yakın bir bölümde Irak'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Türkiye'den de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkldı.
Sarsıntı saat 15:31 sularında kaydedildi.
#DEPREM
IRAK https://t.co/w57IKhdIOV
12.12.2023, 15:31:43 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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