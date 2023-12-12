Irak'ta deprem: Türkiye'den de hissedildi

Irak'ta meydana gelen deprem Hakkari ve Şırnak'ta da hissedildi.

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Irak'ta deprem: Türkiye'den de hissedildi

Hakkari ve Şırnak sınırına yakın bir bölümde Irak'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Türkiye'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkldı.

Sarsıntı saat 15:31 sularında kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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