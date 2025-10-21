Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis’ten Geçti! TSK'nın Görev Süresi Uzatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak, Suriye ve Lübnan’daki görev süreleri uzatıldı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tezkerelere göre, TSK’nın Irak ve Suriye’de yürüttüğü sınır ötesi operasyonların süresi 3 yıl, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev süresi ise 2 yıl uzatıldı.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Lübnan tezkeresinde, Türkiye’nin UNIFIL’e yaptığı katkıların bölgesel barış ve istikrar açısından önem taşıdığı vurgulanarak, bu katkının devam etmesinin 'stratejik değer' taşıdığı belirtildi. Tezkerede ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla UNIFIL’in 2027’ye kadar tedricen tasfiye edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Irak ve Suriye tezkeresiyle, Türkiye’nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarını sürdürmesi için TSK’ya verilen yetki 3 yıl daha uzatıldı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi, tezkereye "Hayır" oyu verdi.

Kaynak: AA