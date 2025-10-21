TBMM’den Lübnan Tezkeresine Onay

Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece Türk askeri, 2027’ye kadar Lübnan’da görev yapmayı sürdürecek.

Son Güncelleme:
TBMM’den Lübnan Tezkeresine Onay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, Türkiye’nin 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda UNIFIL’e Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sunduğu hatırlatıldı.

BARIŞI KORUMA MİSYONU HATIRLATILDI

Tezkerede, Türkiye’nin bugüne kadar yürüttüğü barışı koruma faaliyetlerinin bölgesel istikrara ve Lübnan toplumundaki tüm kesimler nezdinde ülkenin görünürlüğüne katkı sağladığı vurgulandı. "UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesi, Türkiye’nin barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının devamı açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin UNIFIL’in görev süresini 31 Aralık 2026’ya kadar uzattığı ve 2027 itibarıyla misyonun tedricen tasfiye edilmesinin planlandığı aktarılan tezkerede, Cumhurbaşkanının belirleyeceği kapsamda Türk askerinin 31 Ekim 2025’ten itibaren iki yıl daha görev yapması öngörüldü.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Olay! Daha 3 Yaşında... Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!' Baba, Dehşeti Çocuğu Ağlayınca Fark Etti: 'Bir Daha Kreşe Göndermeyeceğim!'
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Aziz İhsan Aktaş Soruşturması Genişliyor: Kütahya ve Isparta Belediyelerinde İnceleme Başladı 2 Belediyeye Daha Yakın Markaj! İhaleler İstendi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Tazminat Davası