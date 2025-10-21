TBMM’den Lübnan Tezkeresine Onay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, Türkiye’nin 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda UNIFIL’e Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sunduğu hatırlatıldı.

BARIŞI KORUMA MİSYONU HATIRLATILDI

Tezkerede, Türkiye’nin bugüne kadar yürüttüğü barışı koruma faaliyetlerinin bölgesel istikrara ve Lübnan toplumundaki tüm kesimler nezdinde ülkenin görünürlüğüne katkı sağladığı vurgulandı. "UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesi, Türkiye’nin barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının devamı açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin UNIFIL’in görev süresini 31 Aralık 2026’ya kadar uzattığı ve 2027 itibarıyla misyonun tedricen tasfiye edilmesinin planlandığı aktarılan tezkerede, Cumhurbaşkanının belirleyeceği kapsamda Türk askerinin 31 Ekim 2025’ten itibaren iki yıl daha görev yapması öngörüldü.