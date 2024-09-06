Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı İsim Türkiye'de Yakalandı
Azerbaycan'ın ülkeye iadesi için tutuklama kararı çıkarttığı ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı suç örgütü üyesi, Antalya'da yakalandı. Şahsın örgüt üyeliğinin yanında "sahtecilik" suçundan da arandığı belirtildi.
Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin firarilere yönelik yürüttüğü çalışmadan bahsetti.
Valilik, bu kapsamda Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azerbaycanlı bir suçlunun yakalandığını bildirdi.
Ekipler, "suç örgütü üyeliği" ve "sahtecilik" suçlarından Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan E.H'yi Antalya'da yakaladı.
Kaynak: AA