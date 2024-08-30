İnterpol Tarafından Aranıyordu Yine Türkiye'de Yakalandı

Avustralya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan Interpol tarafından aranan yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekiplerince yakalandı.

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İnterpol Tarafından Aranıyordu Yine Türkiye'de Yakalandı

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Avustralya uyruklu H.C., şehir merkezinde yapılan denetimlerde gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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