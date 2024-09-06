Türk Aktivist Ayşenur, İsrail'in Saldırısında Öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 11 aydır devam eden İsrail güçleri, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı protestoya gerçek mermi ile karşılık verdi.

Saldırıda, ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, hastaneye getirilen 1998 Antalya doğumlu Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını açıkladı.

Kaynak: AA