Interpol, Kırmızı Bülten İle Arıyordu: Yakalanan Zanlı 2 Yıl Türk Vatandaşı Olmuş

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu zanlı, Antalya'da yakalandı. Zanlı A.P.'nin 2021'de Türk vatandaşı olduğu; 2023'de ise Rusya tarafından hakkında arama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Rusya'da rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P'nin (58) deniz yoluyla Türkiye'den yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

YELKENLİ TEKNEYLE OPERASYON

Komutanlığın İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurlarıyla birlikte, Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığının da desteğiyle Antalya açıklarında bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

INTERPOL, KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Operasyonda, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu A.P, oğlu E.P, Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. yakalandı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER...

Teknede yapılan aramada, 7 bin euro, 5 bin dolar, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Operasyonda A.P. gözaltına alındı, oğlu E.P. Türkiye'deki ikamet izin süresi dolduğu için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 2 kişi ise salıverildi.

TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ VE ÇIKARILMIŞ

Öte yandan, A.P'nin 2021'de Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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