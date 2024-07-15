Atatürk Heykeline Taşlı Saldırıda Yeni Gelişme: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da bulunan Atatürk heykeline taşlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. H.K.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Atatürk Heykeline Taşlı Saldırıda Yeni Gelişme: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atatürk Heykeline Taşlı Saldırıda Yeni Gelişme: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

Dün öğle sonrası Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana gelen olayda, Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edilmesinin ardından başlatılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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