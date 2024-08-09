Instagram ve TikTok İçin Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu

Dijital Mecralar Komisyonu'nun kritik toplantı tarihi belli oldu. Instagram ve TikTok'a erişim engeli konularını görüşecek olan komisyon 16 Ağustos'ta bir araya gelecek.

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Instagram ve TikTok İçin Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu

Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram ve TikTok konularını ele almak için 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da toplanacak.

Toplantıya Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Başkanlık edecek.

Toplantıda TikTok'un kapatılması durumu ele alınacak. Kritik kararların çıkması muhtemel toplantıda İnstagram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanması da bekleniyor.

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