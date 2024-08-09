Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk plajlarını kapsayan yasakla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: DHA