Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı

Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerpe ile Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

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Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk plajlarını kapsayan yasakla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: DHA

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