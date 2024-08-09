Bodrum'a Dev Kruvaziyer ile 571 Yolcu Geldi

"Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Bodrum'a geldi. Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 571 yolcu ile 410 personel bulunduğu belirtildi.

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Bodrum'a Dev Kruvaziyer ile 571 Yolcu Geldi

MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 571 yolcu ile 410 personel bulunduğu belirtildi. İşlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, tarihi yerleri gezdi.

Yolcular Yalıçiftlik, Kumbahçe ve Gümbet sahillerinde denize girip su sporları yaparak serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler de kafe ve restoranlar ile ağaçlık ve gölgelik alanları tercih etti.

Geminin akşam Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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