Bursa’ya Nefes Aldıracak Çalışma

Yeşilin en çok yakıştığı kent olan Bursa’da mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Kavşağı’nda başlattığı peyzaj çalışmasını tamamlayarak bölgeye görsel zenginlik kattı.

Bursa’ya Nefes Aldıracak Çalışma

Bursa’nın yeniden yeşille anılabilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında peyzaj düzenlemelerine de devam ediyor. Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki 14 bin metrekarelik alanda Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nün tamamlamış olduğu Beşyol Kavşağı’nda da Parklar ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından düzenleme çalışması yapıldı.

Kavşak alanı içerisinde bitkisel toprak serimi, otomatik sulama sistemi, kent estetiğine katkı sunacak şekilde aydınlatma planlaması ve kavşak tasarımına uygun bitkilendirme planlaması yapılarak kente yeşil bir kavşak dokusu kazandırıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, hem vatandaşların güvenli geçişini sağlamak hem de görüş açılarını kapatmamak adına Beşyol Kavşağı’nda başlattıkları peyzaj uygulamalarını tamamladıklarını dile getirdi. 14 bin metrekarelik alana 600’e yakın ağaç dikildiğini anlatan Tanrıöver, “11 bin 600 metrekarelik de rulo çim serimi gerçekleştirdik. 6 bine yakın çalı grubu ve 1500-2000’e yakın da gül dikimi yapıldı. Aynı zamanda bitkisel toprak serimi, otomatik sulama sistemleri ve otomatik aydınlatma sistemleri kazandırıldı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından da estetik aydınlatmalar yapıldı. Kente daha fazla yeşil alan kazandırmak, güvenli ortamlar sağlamak ve Bursalıları gülümsetmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

Örümcek Sorunu Tarihe Karışacak! Bu Yöntem Uygulanınca Örümcekler Evden Kaçıyor Örümcek Sorunu Tarihe Karışacak! Bu Yöntem Uygulanınca Örümcekler Evden Kaçıyor
Eşyalarını Almaya Geldiği Evi Ateşe Verdi, Kendisi Yandı Eşyalarını Almaya Geldiği Evi Ateşe Verdi, Kendisi Yandı
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Zehir Tacirlerine Baskın! Valiz Valiz Uyuşturucu Ele Geçirildi Zehir Tacirlerine Baskın! Valiz Valiz Uyuşturucu Ele Geçirildi
CHP, Katliam Yasası'nı AYM'ye Taşıyor: Başvuru Bu Hafta Yapılacak CHP, Katliam Yasası'nı AYM'ye Taşıyor
Hatay'da Faciaya Ramak Kala! Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Yola Devrildi Hatay'da Faciaya Ramak Kala! Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Yola Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’