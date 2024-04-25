İnsana ait kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu: Korhan Berzeg’i arama çalışmalarına ara verildi

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ara verildi.

İnsana ait kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu: Korhan Berzeg’i arama çalışmalarına ara verildi

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl önce kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah saatlerinde kadavra köpekleri tarafından ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, farklı bir ize rastlamadı. Dün, ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ise ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu da incelenmeye devam ediyor.

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye’ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi.

Öte yandan Berzeg’in diğer kızı Sibel Berzeg’in de Amerika’da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye’ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Berzeg’in yaşadığı köyde sessizlik hakim olurken, jandarmanın bugünlük ara verdiği arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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