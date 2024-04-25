MİT'ten istihbarat desteği: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü IŞİD'in 2 sözde sorumlusu yakalandı

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in 2 sözde sorumlusu yakalandı.

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MİT'ten istihbarat desteği: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü IŞİD'in 2 sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD'in sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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MİT Türkiye - Barış Pınarı Harekatı IŞİD
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