Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany’nin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.

Seçim kazanan Yeniden Refah'lı belediye başkanı, partisinden istifa ettiSeçim kazanan Yeniden Refah'lı belediye başkanı, partisinden istifa ettiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçi
Son Güncelleme:
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
Aydın, sanatçı ve yazarlar, Taksim’deki 1 Mayıs yasağına karşı çıktı: Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır Aydın, sanatçı ve yazarlar, Taksim’deki 1 Mayıs yasağına karşı çıktı
Eski AKP MKYK üyesi Birinci'den Diyanet Başkanı Erbaş'a tepki: Koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim Eski AKP MKYK üyesi Birinci'den Diyanet Başkanı Erbaş'a tepki
ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final
ÇOK OKUNANLAR
Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi
Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber
Fatih Altaylı'dan Soylu'ya sert cevap: Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın "Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın"
Merkez Bankası, 2024 Nisan ayı faiz kararını açıkladı: İkinci ara! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı