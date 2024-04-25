Eski AKP MKYK üyesi Birinci'den Diyanet Başkanı Erbaş'a tepki: Koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde yanında bulunan Erbaş, kendisine sorulan Arapça soruyu cevaplayamamış ve Türkçe tercüme istemişti.

İleri düzeyde Arapça bildiği CV'sinde yazan Erbaş'ın Arapça konuşamaması tepkilere neden olurken bir tepki de eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'den geldi.

Mücahit Birinci, Erbaş için "Koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Birinci'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Öz geçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatideyim.

İki vechi ile:

1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır."