AKOM raporu: İstanbul'da yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

AKOM'a göre, hafta sonuna kadar güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilmektedir. Gün içerisinde 20-24 derece aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle akşam ve sabah erken saatlerde 11-13 derece civarına gerileyeceği öngörülmektedir."



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 38

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32