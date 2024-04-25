Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, park ettiği yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü

Hasancık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Altunbaş (63), evinin yakınındaki yokuşa park ettiği hafif ticari aracından gübre indirmek üzere indi.

Bu sırada kayan aracın altında kalan Altunbaş, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Altunbaş, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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