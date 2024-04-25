Hakkari halkı, maden için çevrenin katledilmek istenmesine karşı nöbet başlattı

Hakkari'nin Kavaklı köyünde yapılması planlanan çinko ve kurşun madenine karşı, yöre halkı projenin durdurulması için nöbet başlattı. Köy sakinlerini talepleri yerine gelene kadar mücadele edeceklerini söylüyor.

Hakkari halkı, maden için çevrenin katledilmek istenmesine karşı nöbet başlattı

Hakkari'nin Kavaklı köyü halkı, 2017 yılında Karakaya ve Sedex Resources Maden şirketlerinin başlattığı çinko ve kurşun madeni kazı çalışmalarını durdurmak için nöbet başlattı.

Maden şirketi yetkilileri ile görüşen köy sakinleri, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine nöbet eylemi 2. gününde devam etti. Köy sakinlerini talepleri yerine gelene kadar nöbet eylemini sürdüreceklerinin de altını çizdi.

'MADEN ÇALIŞMALARI DERHAL DURDURULMALI'

Kavaklı Köyü sakini Salih Kurt, şunları söyledi:

"Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımızın otlanma alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz."

AKSİ TAKDİRDE EYLEMLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Taleplerini sıralayan Kurt, "Hakkari Kavaklı Köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun. Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin. Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın. Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurgulayan Kurt, aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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