Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İnsana ait iskelet parçaları bulundu!

83 yaşındaki Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.



Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.

BALIKESIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.

Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış olup araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.”