Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor" ifadelerini kullandı

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor" ifadelerini kullandı

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