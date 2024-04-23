Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hedef aldı! CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Tekin’e montajlı iftira!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e montajlı iftira atıldı. Oyların yüzde 41.51’ini alarak belediye başkanı seçilen Tekin’in, DEM Parti Çukurova ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise CHP’li başkanın ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafın üstüne eklenen terörist başı Abdullah Öcalan’ın olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak hedef aldı.

Oya Tekin’in paylaştımı:

DEM Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana’nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk. pic.twitter.com/C8DKONpC6E — Oya Tekin (@Oyatekin01) January 17, 2024

Saral’ın montajlı fotoğrafa yorumu ise şu şekilde:

“T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!”

Oktay Saral’ın paylaşımı: