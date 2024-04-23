Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 2 araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 11 can yeleği ve 30 bin 400 TL ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan H.T., H.Z., M.K. ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli H.T., H.Z. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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