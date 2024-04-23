İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, dün İstanbul'da hayatını kaybetti. Hasan Kılıç, bugün Fatih Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - Resim : 1

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - Resim : 2

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybettiİsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İsmailağa Cemaati Recep Tayyip Erdoğan
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