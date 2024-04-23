Müşterisini ölümden döndürdü, tıraş etmeye devam etti

Bursa'da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan bir adamı berberi kurtardı. Berber daha sonra hiçbir şey olmamış gibi müşterisini tıraş etmeye devam etti.

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Bursa'da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan bir adamı berberi kurtardı. Olay, dün Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için berbere gelen vatandaş, sakal tıraşı esnasında dilini boğazına kaçırarak nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefesinin kesilerek baygın hale geldiğini fark eden berber Muhammet Bayraktar (50), elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

Müşterisini ölümden döndürdü, tıraş etmeye devam etti - Resim : 1

Bayraktar, müşterisine su verdikten sonra "İyiyim" demesi üzerine tıraşına kaldığı yerden devam etti. Yaşadıklarını anlatan Bayraktar, "Tıraş yaparken müşterimin rengi morarmaya başladı ve sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum ve dilinin geriye doğru kabardığını gördüm. Bu nedenle nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" dedi.

Kaynak: İHA

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