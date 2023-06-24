Kayıp olarak aranan yaşlı adam Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Eşi Angela Berzeg (80), o esnada kahvaltıyı hazırlarken Korhan Berzeg, köpeği ile 1 saatlik çıktığı yürüyüşten eve dönmemesi üzerine aile, kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor. 8 gün geçmesine rağmen devlet tüm imkanları kullanarak havadan dron ile, karadan da ekipler halinde aramaları sürdürüyor.