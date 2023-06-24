Kayıp olarak aranan yaşlı adam Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı çıktı!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Berzeg'in ünlü bir ekonomist olduğu ve Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı olduğu öğrenildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Amerikalı eşi Angela, Korhan Berzeg için endişelendiğini söylerken, Berzeg'in kızı Nisa ise babası için hiç bir iz olmadığından dolayı artık kaçırıldığını düşündüklerini söyledi. Gönen ilçesinin meşelik ormanlarında aramalar tüm hızı ile sürerken, jandarma timleri her taşın altında Korhan Bergez'i arıyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve adeta sırra kadem basan Korhan Berzeg her yerde aranıyor. Çok az insanın yaşadığı Armutlu kırsal mahallesinde bulunan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasının ardından 8 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt arama kurtarma çalışmalarına katılarak Gönen Jandarma komutanlığından bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Eşi Angela Berzeg (80), o esnada kahvaltıyı hazırlarken Korhan Berzeg, köpeği ile 1 saatlik çıktığı yürüyüşten eve dönmemesi üzerine aile, kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor. 8 gün geçmesine rağmen devlet tüm imkanları kullanarak havadan dron ile, karadan da ekipler halinde aramaları sürdürüyor.