"İnsan utanır be..." AKP'nin Adıyaman adayının depremzedeler için kullandığı ifadeler yüzünü bile kızartmadı...

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da AKP'nin adayı Ziya Polat, "Hellallik dilemeyi, o bir iki gün yaşanan sıkıntıları istismar ederek, ‘Adıyaman görülmedi, Adıyaman duyulmadı’ gibi istismar etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

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"İnsan utanır be..." AKP'nin Adıyaman adayının depremzedeler için kullandığı ifadeler yüzünü bile kızartmadı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşayan kentlerden biri de Adıyaman oldu.

Depremin ardından yurttaşların yardım çağrıları, isyanları ve çaresizlikleri gündem olurken, AKP yönetimindeki devletin depremin ilk günlerinde yurttaşları çaresiz bırakması da hafızalardan silinmedi.

AKP’nin Adıyaman’da belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ziya Polat ise Akit TV’de katıldığı bir programda yurttaşların depremde yalnız bırakılmasını hiçe sayarak açıklamalarda bulundu.

YamanTV isimli Adıyaman yerelinde yayın yapan bir kanal, AKP’li Ziya Polat’ın ifadelerini ve yurttaşların çaresizliğini bir videoda toplayarak “İnsan utanır be…” başlığını attı.

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Videoda, Polat açıklamalarında depremin ardından Adıyaman’da yaşananları “Ufak tefek sıkıntı” olarak nitelendirirken, “İlk iki günden sonra hızlı bir şekilde toparlandık. Hızlı bir şekilde aksiyon alındı ama birileri bunu görmezler. Hellallik dilemeyi, o bir iki gün yaşanan sıkıntıları istismar ederek, ‘Adıyaman görülmedi, Adıyaman duyulmadı’ gibi istismar etmeye çalıştılar ve bunu şöyle istismar ediyorlar. ‘Depremde yıkıldı, biz altta kaldık. Bize gelmediler, bize yetişmediler’ şeklinde. Böyle çok basit… Tabii bunlar bunu hala istismar ediyorlar, 'Yıkıldı, döküldü' diyerek" ifadelerini kullandı.

YamanTV’nin videosunda yurttaşların çaresizce yaptıkları yardım çağrılarına ve isyan ettikleri görüntülere yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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