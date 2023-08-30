İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin'in ölüm haberlerine erişim engeli

Bursa'da bir inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cesedi bulunan ve koruma altında olduğu yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüyle ilgili haberlere erişim engeli geldi.

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İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin'in ölüm haberlerine erişim engeli

Bursa'da, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kendisine bağlı yurtta barınan ve izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın bir inşaatta ölü bulunmasına ilişkin haberlere “maktulün ailesinin ve kurumdaki çocukların psikolojik zararına olması, somut olayın kamu düzeni ve kamu yararını olumsuz etkilemesi” gerekçeleriyle erişim engeli aldırdı.

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